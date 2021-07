Italia-Inghilterra: l’immagine più bella della serata è l’abbraccio tra Mancini e Vialli, in lacrime (FOTO) (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia è campione d’Europa. Decisiva la vittoria in finale ai danni dei padroni di casa dell’Inghilterra, maturata ai calci di rigore. Tuttavia, sul prato di Wembley non c’è stato spazio solamente per i festeggiamenti ma anche per le lacrime. Emblematico l’abbraccio tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini. I due, compagni di squadra alla Sampdoria, si sono ritrovati insieme tanti anni dopo su una panchina. Il calcio, grazie al quale sono diventati come fratelli, li ha uniti ancora di più e gli ha regalato una gioia impagabile. Quest’abbraccio e queste lacrime sono perciò ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) L’è campione d’Europa. Decisiva la vittoria in finale ai danni dei padroni di casa dell’, maturata ai calci di rigore. Tuttavia, sul prato di Wembley non c’è stato spazio solamente per i festeggiamenti ma anche per le. Emblematicotra Gianlucae Roberto. I due, compagni di squadra alla Sampdoria, si sono ritrovati insieme tanti anni dopo su una panchina. Il calcio, grazie al quale sono diventati come fratelli, li ha uniti ancora di più e gli ha regalato una gioia impagabile. Quest’abbraccio e questesono perciò ...

