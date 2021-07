Italia Inghilterra da record in tv: è tra gli eventi più visti di sempre (Di lunedì 12 luglio 2021) Italia Inghilterra è tra gli eventi televisivi più seguiti nel nostro Paese: 20 milioni di telespettatori per la finale di Euro 2020 L’unica certezza della vigilia era che Italia-Inghilterra, la finale di Uefa Euro 2020 da disputarsi a Wembley, nel tempio del calcio, sarebbe diventata una partita storica. E se così è stato – con i colori azzurri trionfanti sopra Londra a rendere ancora più leggendaria per l’Italia questa finalissima – questo straordinario risultato sul campo non poteva che essere accompagnato da dati eclatanti sui piccoli e grandi schermi. Milioni di tifosi azzurri ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021)è tra glitelevisivi più seguiti nel nostro Paese: 20 milioni di telespettatori per la finale di Euro 2020 L’unica certezza della vigilia era che, la finale di Uefa Euro 2020 da disputarsi a Wembley, nel tempio del calcio, sarebbe diventata una partita storica. E se così è stato – con i colori azzurri trionfanti sopra Londra a rendere ancora più leggendaria per l’questa finalissima – questo straordinario risultato sul campo non poteva che essere accompagnato da dati eclatanti sui piccoli e grandi schermi. Milioni di tifosi azzurri ...

