Italia, il calcio è tornato a casa (Di lunedì 12 luglio 2021) Football came home! Il calcio è tornato a casa . Nostra, però. L'ultimo pallone ha preso la strada per l'Italia, quella giusta, la più giusta: siamo di nuovo campioni d'Europa e dopo 53 anni. È tutto ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 luglio 2021) Football came home! Il. Nostra, però. L'ultimo pallone ha preso la strada per l', quella giusta, la più giusta: siamo di nuovo campioni d'Europa e dopo 53 anni. È tutto ...

Advertising

SkySport : ??? “GRAZIE SIGNORE CHE CI HAI DATO IL CALCIO, CHE CI FA ABBRACCIARE, CHE CI FA SOGNARE” ? Donnarumma para il rigore… - SkySport : ???? IT'S COMING ROME?? ?? Siamo campioni d'Europa?? ?? - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - sportli26181512 : In 21 milioni davanti alla tv per seguire l'impresa azzurra: In 21 milioni davanti alla tv per seguire l’impresa az… - Dorian221190 : RT @giomalago: Ci avete regalato una notte magica! Siamo campioni d’Europa! Complimenti ai ragazzi, al ct @robymancio e alla @FIGC del Pres… -