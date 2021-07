Il governo e la solidarietà a Luigi Di Maio per le minacce ricevute dall’Isis (Di lunedì 12 luglio 2021) “Il governo resta impegnato nel contrasto al terrorismo”, afferma Mario Draghi. “Il Partito Democratico esprime solidarietà al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, oggetto di intimidazioni e minacce intollerabili da parte dell’Isis. A lui va la mia personale vicinanza e quella dell’intera comunità democratica unita nella lotta al terrorismo e alla violenza jihadista“. Dichiara poi su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di lunedì 12 luglio 2021) “Ilresta impegnato nel contrasto al terrorismo”, afferma Mario Draghi. “Il Partito Democratico esprimeal ministro degli Esteri,Di, oggetto di intimidazioni eintollerabili da parte dell’Isis. A lui va la mia personale vicinanza e quella dell’intera comunità democratica unita nella lotta al terrorismo e alla violenza jihadista“. Dichiara poi su Quotidianpost.

