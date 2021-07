Europei di Calcio 2021 | Giorgio Chiellini | “Un successo di gruppo | vinto perché abbiamo creduto nell’amicizia Una dedica ad Astori”

(Di lunedì 12 luglio 2021) Si è concluso poco fa l’incontro a Palazzo Chigi tra la Nazionale Italiana, fresca vincitrice dell’Europeo didelin finale contro l’Inghilterra, e le istituzioni politiche tra cui il premier Mario Draghi ed il Presidente Sergio Mattarella. Tanti gli interventi vocali in questa occasione speciale, nel giorno dopo l’incoronazione sul tetto continentale; ma a far emozionare molto sono state le parole del capitano, che ha voluto ricordare anche Davide, difensore della Fiorentina scomparso il 4 marzo di tre anni fa: “È sempre presente nei nostri pensieri“. Il giocatore da ...

Si è concluso poco fa l'incontro a Palazzo Chigi tra la Nazionale Italiana, fresca vincitrice dell'Europeo di calcio del 2021 in finale contro l'Inghilterra, e le istituzioni politiche tra cui il prem ...