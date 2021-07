Europei 2020, incidenti dopo festeggiamenti: un morto a Caltagirone (Di lunedì 12 luglio 2021) Un 19enne, Giuseppe Di Martino, è morto e quattro persone sono rimaste ferite la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Caltagirone che ha coinvolto un’auto di una società di vigilanza, due scooter e una moto. Secondo una prima ricostruzione della polizia che indaga, tutti si stavano recando verso il centro della città per Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 12 luglio 2021) Un 19enne, Giuseppe Di Martino, èe quattro persone sono rimaste ferite la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto ache ha coinvolto un’auto di una società di vigilanza, due scooter e una moto. Secondo una prima ricostruzione della polizia che indaga, tutti si stavano recando verso il centro della città per

Advertising

SkySport : ??? “GRAZIE SIGNORE CHE CI HAI DATO IL CALCIO, CHE CI FA ABBRACCIARE, CHE CI FA SOGNARE” ? Donnarumma para il rigore… - SkySport : ???? IT'S COMING ROME?? ?? Siamo campioni d'Europa?? ?? - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - Auudrey_lry : RT @llyfrausandrain: 'salve dottore mi scusi l'ora la disturbo? no è che ho un leggero dolore alla schiena, sa, ho portato sulle spalle il… - hsjsbshsj6 : RT @llyfrausandrain: 'salve dottore mi scusi l'ora la disturbo? no è che ho un leggero dolore alla schiena, sa, ho portato sulle spalle il… -