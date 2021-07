Euro 2020, Mattarella: grazie a Mancini e alla squadra, hanno reso onore allo sport (Di lunedì 12 luglio 2021) 'Grande riconoscenza a Roberto Mancini e ai nostri giocatori che hanno ben rappresentato l'Italia e hanno reso onore allo sport'. Così, con un tweet, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 luglio 2021) 'Grande riconoscenza a Robertoe ai nostri giocatori cheben rappresentato l'Italia e'. Così, con un tweet, il presidente della Repubblica, Sergio, ...

Advertising

EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - EURO2020 : Oldest player to score in a EURO final ?? EURO 2020 winner ?? ???? Leonardo Bonucci ?? #EURO2020… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - Tommy_Rabbit : Passata la sbronza post Euro 2020, dal VAR alla variante é n'attimo. - viacolvino : RT @OizaQueensday: Comunque gli afro-britannici hanno paura di uscire di casa al momento per il modo in cui stanno trattando i calciatori S… -