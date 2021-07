E’ tuo (Di lunedì 12 luglio 2021) E’ stato votato il miglior giocatore di Euro 2021. Giustamente. E’ stato l’Europeo di Gigio Donnarumma. Classe 1999. Sì, classe 1999, 22 anni. L’ex Milan si è messo alle spalle le polemiche delle ultime settimane, il mancato rinnovo con il club rossonero non è stato di certo gradito dai tifosi rossoneri e la pressione nei confronti del portierone della Nazionale era altissima. Gigio ha risposto, da campione, da fuoriclasse. Ma soprattutto da veterano, con l’esperienza da far invidia ai calciatori più esperti. A 22 anni. Le qualità di Donnarumma non sono state mai in discussione, dopo l’Europeo la consapevolezza è arrivata alle stelle. E’ già il miglior portiere in circolazione. Donnarumma ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 luglio 2021) E’ stato votato il miglior giocatore di Euro 2021. Giustamente. E’ stato l’Europeo di Gigio Donnarumma. Classe 1999. Sì, classe 1999, 22 anni. L’ex Milan si è messo alle spalle le polemiche delle ultime settimane, il mancato rinnovo con il club rossonero non è stato di certo gradito dai tifosi rossoneri e la pressione nei confronti del portierone della Nazionale era altissima. Gigio ha risposto, da campione, da fuoriclasse. Ma soprattutto da veterano, con l’esperienza da far invidia ai calciatori più esperti. A 22 anni. Le qualità di Donnarumma non sono state mai in discussione, dopo l’Europeo la consapevolezza è arrivata alle stelle. E’ già il miglior portiere in circolazione. Donnarumma ...

Chiariello: "Diego, dopo Messi non dimenticare anche l'altro tuo figlioccio! Insigne aspetta la tua benedizione" Passagli una mano n’capa e guida o’tir’agir’ arò sai tu! L’altro figlioccio tuo, Lorenzino da Fratta, sta aspettando la tua benedizione. Ultime notizie calcio Napoli - Umberto Chiariello, giornalista, ...

