Covid | i dati | 888 nuovi casi con 73 571 test | il tasso di positività tocca l’1 | 21% Altri 13 decessi

Sono 888 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, 503 in meno di ieri (erano stati 1.391). Cala però, come consuetudine all'inizio della settimana, anche il numero di tamponi effettuati: 73.571 contro 143.332, per un tasso di positività che tocca il valore più alto delle ultime settimane, 1,21% contro lo 0,97% di ieri. Le nuove vittime sono 13 (ieri erano state 7). Sono 158 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite. I nuovi ingressi sono 4 (ieri erano stati 6). I ricoverati nei ...

