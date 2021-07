Christian Vieri, una vita per il calcio: ma il gol più bello è Costanza Caracciolo (Di lunedì 12 luglio 2021) Ha spento 48 candeline l’ex attaccante, nonché uno dei migliori centravanti della storia del calcio italiano, subito dopo aver esultato per la vittoria della Nazionale Italiana. Christian Vieri, conosciuto a tutti come Bobo, negli anni della sua carriera calcistica, ha avuto un successo straordinario. Nello specifico, ha giocato in 13 squadre vincendo un campionato italiano … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 luglio 2021) Ha spento 48 candeline l’ex attaccante, nonché uno dei migliori centravanti della storia delitaliano, subito dopo aver esultato per la vittoria della Nazionale Italiana., conosciuto a tutti come Bobo, negli anni della sua carriera calcistica, ha avuto un successo straordinario. Nello specifico, ha giocato in 13 squadre vincendo un campionato italiano … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Christian Vieri Buon compleanno ad Antonio Cassano e Christian Vieri! Ricorrenze Azzurre Buon compleanno ad Antonio Cassano e Christian Vieri! Estro e talento, potenza ed istinto: festeggiamo oggi due protagonisti assoluti del recente passato azzurro, capaci di regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati lunedì 12 ...

Jazzma Kendrick, l’ultimo shooting è rovente: che lato B per l’ex di Vieri Jazzma Kendrick torna ad accendere la fantasia dei social con l'ultimo shooting pubblicato sul proprio profilo Instagram. La modella, ex compagna di Christian Vieri, ha messo in mostra un fisico ...

