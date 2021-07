Campione d’Europa e presto papà | la fidanzata del calciatore è incinta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 luglio 2021) Italia sul tetto: dopo una finale al cardiopalma a Wembley, gli azzurri di Roberto Mancini sfilano la coppa agli inglesi ai calci di rigore. Un Europeo che arriva dopo quello del 1968 vinta contro la Jugoslavia e che ha fatto letteralmente esplodere di gioia tutti, giocatori in primis dopo la parata decisiva di Gigio Donnarumma. “Siamo stati bravi. Siamo stati bravi – il commento a caldo di Roberto Mancini, commosso dopo il trionfo a Euro 2020 ai calci di rigore contro l’Inghilterra – Abbiamo preso il gol subito, siamo andati in difficoltà ma poi abbiamo dominato la partita. I ragazzi sono stati meravigliosi. È importante per tutta la gente e per tutti i ...