Caldo agli sgoccioli, alle porte una fase fresca e ricca di temporali (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Seconda settimana di luglio che inizia con condizioni meteo per lo più stabili in Italia e anche con Caldo in nuovo aumento. La situazione sinottica attuale vede infatti una vasta circolazione depressionaria che dalle Isole Britanniche si allunga verso la Penisola Iberica. Come sempre aria più calda di estrazione africana viene spinta verso il Mediterraneo centrale. Attenzione però perché nel corso dei prossimi giorni avremo un generale ricambio d'aria da Nord a Sud. Lo segnala il Centro meteo italiano Temperature in aumento e ancora punte prossime ai +40 gradi Picco di questa breve ma intensa ondata di Caldo che verrà raggiunto ... Leggi su agi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Seconda settimana di luglio che inizia con condizioni meteo per lo più stabili in Italia e anche conin nuovo aumento. La situazione sinottica attuale vede infatti una vasta circolazione depressionaria che dIsole Britanniche si allunga verso la Penisola Iberica. Come sempre aria più calda di estrazione africana viene spinta verso il Mediterraneo centrale. Attenzione però perché nel corso dei prossimi giorni avremo un generale ricambio d'aria da Nord a Sud. Lo segnala il Centro meteo italiano Temperature in aumento e ancora punte prossime ai +40 gradi Picco di questa breve ma intensa ondata diche verrà raggiunto ...

