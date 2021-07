Calciomercato Serie A LIVE: l’Inter rescinde con Joao Mario, De Paul ufficiale all’Atletico Madrid (Di lunedì 12 luglio 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONE Calciomercato ESTIVO 2021 LUNEDI 12 LUGLIO Atletico Madrid, ufficiale la firma di Rodrigo De Paul (CLICCA QUI) Mercoledì arriva Giroud: ecco ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONEESTIVO 2021 LUNEDI 12 LUGLIO Atleticola firma di Rodrigo De(CLICCA QUI) Mercoledì arriva Giroud: ecco ...

Advertising

StePeduzzi : RT @monza_news: Antonelli: Mazzitelli e Valoti sono dei top player, sono dei giocatori da serie A - monza_news : Antonelli: Mazzitelli e Valoti sono dei top player, sono dei giocatori da serie A - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | L'#Ascoli annuncia l'arrivo di Collocolo dal #Cesena - settalese : RT @redazioneDNP: ???? #Calciomercato - #SerieB, tre nuovi acquisti per il @BresciaCF ?? - AlanIlMagi : RT @sportface2016: #Barcellona Antoine #Griezmann in uscita: niente cessione in Liga, per lui Premier League o Serie A -