Bancarella Sport 2021 - A Carlo Cavicchi il premio 'Bruno Raschi' per la carriera

L'ex direttore di Quattroruote, Carlo Cavicchi, si è aggiudicato il premio Bruno Raschi alla carriera della rassegna Bancarella Sport: il prestigioso riconoscimento, dedicato al giornalismo Sportivo e intitolato allo storico vicedirettore della Gazzetta dello Sport, gli sarà conferito sabato 17 luglio, a Pontremoli, in occasione dell'edizione 2021 dell'evento letterario. Il libro. Istituito nel 2005, il Bruno Raschi viene assegnato ogni anno a un giornalista che nella sua ...

