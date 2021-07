America’s Cup resta ad Auckland? Patrizio Bertelli: “Torneranno a casa nel 2024, non ce li vedo all’estero. Luna Rossa ci sarà” (Di lunedì 12 luglio 2021) Luna Rossa parteciperà alla prossima edizione della America’s Cup, anche se non si sa ancora dove e quando si disputerà. Il sodalizio italiano ha tenuto testa a Team New Zealand durante l’ultima campagna, mettendo paura ai Kiwi fino al 3-3 e sognano la clamorosa impresa nella baia di Auckland. Successivamente è emersa la maggiore qualità della barca dei padroni di casa e gli uomini dello skipper Max Sirena si sono dovuti arrendere con onore. La compagine guidata da Grant Dalton ha ora il vantaggio di decidere dove e quando organizzare la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. I ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021)parteciperà alla prossima edizione dellaCup, anche se non si sa ancora dove e quando si disputerà. Il sodalizio italiano ha tenuto testa a Team New Zealand durante l’ultima campagna, mettendo paura ai Kiwi fino al 3-3 e sognano la clamorosa impresa nella baia di. Successivamente è emersa la maggiore qualità della barca dei padroni die gli uomini dello skipper Max Sirena si sono dovuti arrendere con onore. La compagine guidata da Grant Dalton ha ora il vantaggio di decidere dove e quando organizzare la prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. I ...

