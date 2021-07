1 minuto in Borsa 12 luglio 2021 (Di lunedì 12 luglio 2021) (TeleBorsa) – Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee e scambiano in territorio negativo. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di Recordati, che mostra un rialzo del 3,15%.Le più forti vendite si manifestano su Unicredit, che prosegue le contrattazioni a -2,05%. Tra le materie prime, sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,44%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Giappone, il valore degli Ordini macchinari core è 7,8%. È previsto domani sia dalla Germania che dalla Francia l’annuncio dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo degli ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) (Tele) – Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee e scambiano in territorio negativo. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di Recordati, che mostra un rialzo del 3,15%.Le più forti vendite si manifestano su Unicredit, che prosegue le contrattazioni a -2,05%. Tra le materie prime, sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,44%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Giappone, il valore degli Ordini macchinari core è 7,8%. È previsto domani sia dalla Germania che dalla Francia l’annuncio dei Prezzi al Consumo. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo degli ...

