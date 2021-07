UFC, McGregor si rompe la caviglia: infortunio shock contro Poirier (VIDEO) (Di domenica 11 luglio 2021) Termina nel modo più drammatico la trilogia tra Conor McGregor e Dustin Poirier. L’irlandese si è rotto la caviglia a fine primo round, per un bruttissimo infortunio. Scene shock alla T-Mobile Arena con Conor che ha poggiato male la caviglia che si è girata innaturalmente, lasciando di stucco lo stadio intero e anche il suo avversario. Urla di dolore per McGregor con l’arbitro che ha subito stoppato il match al termine di un primo round comunque dominato da Poirier. Ora sarà il momento più complicato per McGregor che non solo non trova il ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Termina nel modo più drammatico la trilogia tra Conore Dustin. L’irlandese si è rotto laa fine primo round, per un bruttissimo. Scenealla T-Mobile Arena con Conor che ha poggiato male lache si è girata innaturalmente, lasciando di stucco lo stadio intero e anche il suo avversario. Urla di dolore percon l’arbitro che ha subito stoppato il match al termine di un primo round comunque dominato da. Ora sarà il momento più complicato perche non solo non trova il ...

