Terrorismo, bloccato un marocchino in Campania: combattè con l’Isis (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn marocchino di 29 anni che aveva combattuto in Siria prima nelle file di Al Nusra e poi nell’Isis, dove aveva ricoperto la carica di responsabile militare, è stato arrestato dalla Polizia a Lago, in provincia di Salerno, alla fine un’indagine che ha coinvolto AntiTerrorismo, Digos di Napoli e Salerno, Aisi e servizi segreti marocchini. Nei confronti dell’uomo, che ora si trova nel carcere di Salerno a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’estradizione, c’era un mandato di cattura emesso dal procuratore generale presso la corte d’appello di Rabat, in Marocco, il 28 giugno, ed esteso a livello ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUndi 29 anni che aveva combattuto in Siria prima nelle file di Al Nusra e poi nel, dove aveva ricoperto la carica di responsabile militare, è stato arrestato dalla Polizia a Lago, in provincia di Salerno, alla fine un’indagine che ha coinvolto Anti, Digos di Napoli e Salerno, Aisi e servizi segreti marocchini. Nei confronti dell’uomo, che ora si trova nel carcere di Salerno a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’estradizione, c’era un mandato di cattura emesso dal procuratore generale presso la corte d’appello di Rabat, in Marocco, il 28 giugno, ed esteso a livello ...

