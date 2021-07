Tennis: Wimbledon, Berrettini si scalda con Lorenzi (Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. – (Adnkronos) – A poche ore dall’attesa finale di Wimbledon Matteo Berrettini si è riscaldato per circa 45 minuti con Paolo Lorenzi, numero 165 del mondo e voce di Sky Sport. L’avversario dell’azzurro il serbo Novak Djokovic si è invece allenato con il suo tecnico, il croato Goran Ivanisevic, vincitore ai ‘Championships’ nel 2001. Alle 15 il via alla sfida sul campo centrale dell’All England Club. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. – (Adnkronos) – A poche ore dall’attesa finale diMatteosi è rito per circa 45 minuti con Paolo, numero 165 del mondo e voce di Sky Sport. L’avversario dell’azzurro il serbo Novak Djokovic si è invece allenato con il suo tecnico, il croato Goran Ivanisevic, vincitore ai ‘Championships’ nel 2001. Alle 15 il via alla sfida sul campo centrale dell’All England Club. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

