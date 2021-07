**Tennis: P.Chigi, 'Berrettini a un passo dal trionfo, è già nella storia'** (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) - "Ad un passo dal trionfo. Ma Matteo Berrettini è già nella storia. Grazie di tutte le emozioni che c'hai regalato. E non finisce qui...#Wimbledon". E' quanto si legge in un Tweet sull'account ufficiale di palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug (Adnkronos) - "Ad undal. Ma Matteoè già. Grazie di tutte le emozioni che c'hai regalato. E non finisce qui...#Wimbledon". E' quanto si legge in un Tweet sull'account ufficiale di palazzo

