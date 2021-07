Switch OLED soffre del Joy-Con Drifting? La risposta di Nintendo

Leggi su gamerbrain

(Di domenica 11 luglio 2021) Giorni faha annunciato la, un nuovo modello per la console, in uscita per la fine dell’anno e dotata come da nome di un Display. La domanda che molti si sono posta è se anche laè afflitta dal Joy-Connon ha esitato a dire la sua in merito, vi riportiamo laa seguire.parla dei problemi con i Joy-Con La dichiarazione che ha portato molti a porsi la domanda è stata: La configurazione e le ...