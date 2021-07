Sostegni bis, forze armate: per maggiori e colonnelli niente incrementi economici (Di domenica 11 luglio 2021) La conversione in Legge del Decreto Legge Sostegni-bis proseguespedita verso l’Aula della Camera.Gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio dimostrano un adeguato segnale di attenzione verso il Comparto Difesa e Sicurezza che, soprattutto in questo periodo di pandemia, ha garantito un elevato supporto alla popolazione dimostrando ancora una volta di essere in grado di sopperire alle esigenze della Nazione.Tra le proposte emendative approvate, però, si evidenzia una netta sperequazione nei confronti delle forze armate, certamente una svista che sicuramente verrà colmata nel più breve tempo possibile.Una modifica legislativa ... Leggi su forzearmatenews (Di domenica 11 luglio 2021) La conversione in Legge del Decreto Legge-bis proseguespedita verso l’Aula della Camera.Gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio dimostrano un adeguato segnale di attenzione verso il Comparto Difesa e Sicurezza che, soprattutto in questo periodo di pandemia, ha garantito un elevato supporto alla popolazione dimostrando ancora una volta di essere in grado di sopperire alle esigenze della Nazione.Tra le proposte emendative approvate, però, si evidenzia una netta sperequazione nei confronti delle, certamente una svista che sicuramente verrà colmata nel più breve tempo possibile.Una modifica legislativa ...

