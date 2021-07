Sospiro di sollievo Napoli: risonanza con esito negativo per Lozano (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Hirving Lozano, uscito per infortunio questa notte durante il match di Golden Cup Messico-Trinidad Tobago, si è sottoposto a risonanza magnetica che ha dato esito negativo. L’attaccante del Napoli sta bene ed ha parlato col medico sociale azzurro, Dottor Canonico, che è in costante contatto con lo staff medico messicano. La ferita lacero contusa all’arcata sopracciliare sinistra è stata suturata. Il Chucky dopo 10 minuti del match si era scontrato violentemente con il portiere avversario in uscita subendo un duro colpito al volto. Come da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Hirving, uscito per infortunio questa notte durante il match di Golden Cup Messico-Trinidad Tobago, si è sottoposto amagnetica che ha dato. L’attaccante delsta bene ed ha parlato col medico sociale azzurro, Dottor Canonico, che è in costante contatto con lo staff medico messicano. La ferita lacero contusa all’arcata sopracciliare sinistra è stata suturata. Il Chucky dopo 10 minuti del match si era scontrato violentemente con il portiere avversario in uscita subendo un duro colpito al volto. Come da ...

