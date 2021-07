Soggettiva e videogiochi | per un ritorno alla narrazione videoludica in prima persona – SpecialeVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 11 luglio 2021) Analizziamo l’utilizzo registico del primo piano all’interno del mondo dei, cercando di comprendere come si sia adattatoperfezione al medium.. Diinne abbiamo visti molti negli anni. Che si trattasse di sparatutto o di titoli dalle forti componenti rompicapo, laha sempre affascinato gli utenti graziesua peculiare caratteristica di far coincidere il punto di vista del giocatore con quello del suo alter ego. Col passare degli anni, tali narrazioni (in particolar modo quelle dei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Soggettiva videogiochi

Multiplayer.it

... per favorire anche idal frame rate più alto), mentre i tempi di risposta sono di 4 ...durante i movimenti più rapidi (pensate ad esempio ai giochi di guida o agli sparatutto in)....25 anni dal debutto di uno deipiù importanti di sempre. Per i pignoli, la data esatta era il 22 giugno 1996. Quel giorno la iD software presentò Quake , uno sparatutto incupo ...Soggettiva e videogiochi: quattro inquadrature, due oggettive e due soggettive, da Grandma's Reading Glass Già nel cinema degli albori, quello cosiddetto "primitivo", si trovavano esempi di ...Nella serata di ieri è andato in onda un nuovo State of Play, l'evento digitale dedicato ai prodotti in arrivo sulle console di Sony. Lo show ha avuto una durata di circa 30 minuti e si è focalizzato ...