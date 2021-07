Ragazzo accoltellato nel Napoletano: 15enne in prognosi riservata (Di domenica 11 luglio 2021) Somma Vesuviana. Un 15enne è stato ferito con un coltello da ignoti e soccorso da un’ambulanza del 118, in via Roma nel comune di Somma Vesuviana. Somma Vesuviana, Ragazzo accoltellato in strada: 15enne in prognosi riservata I sanitari lo hanno trasportato all’Ospedale del Mare di Ponticelli ed è ora ricoverato in prognosi riservata. Sarebbe stato ferito da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 11 luglio 2021) Somma Vesuviana. Unè stato ferito con un coltello da ignoti e soccorso da un’ambulanza del 118, in via Roma nel comune di Somma Vesuviana. Somma Vesuviana,in strada:inI sanitari lo hanno trasportato all’Ospedale del Mare di Ponticelli ed è ora ricoverato in. Sarebbe stato ferito da L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

