Matteo Berrettini n.8 nella classifica ATP. E ora può guadagnare ancora posizioni… (Di domenica 11 luglio 2021) Dopo aver risolto in proprio favore la lotta a distanza per l’ottavo posto nel ranking ATP con lo svizzero Roger Federer, l’azzurro Matteo Berrettini ha mancato oggi il sorpasso al settimo posto occupato dal russo Andrey Rublev, che avrebbe conquistato in caso di successo finale. Il sorpasso ufficiale sull’elvetico arriverà domani, ma visti i risultati di Federer e Berrettini a Wimbledon, nel terzo Slam stagionale, quello virtuale c’è già stato ed è ormai definitivo: Matteo Berrettini è a quota 5488, mentre Roger Federer resterà a quota 4215. Di seguito l’andamento dei tre in classifica al ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Dopo aver risolto in proprio favore la lotta a distanza per l’ottavo posto nel ranking ATP con lo svizzero Roger Federer, l’azzurroha mancato oggi il sorpasso al settimo posto occupato dal russo Andrey Rublev, che avrebbe conquistato in caso di successo finale. Il sorpasso ufficiale sull’elvetico arriverà domani, ma visti i risultati di Federer ea Wimbledon, nel terzo Slam stagionale, quello virtuale c’è già stato ed è ormai definitivo:è a quota 5488, mentre Roger Federer resterà a quota 4215. Di seguito l’andamento dei tre inal ...

Advertising

Coninews : Grazie Matteo, ci hai fatto sognare! ?? A #Wimbledon, in una finale storica per il #tennis italiano, la vittoria va… - Palazzo_Chigi : Ti sei spinto dove nessun tennista italiano era mai arrivato. Complimenti Matteo e grazie per le emozioni che hai r… - chetempochefa : Grazie Matteo Berrettini per la finale storica di Wimbledon che ci hai regalato, tenendo testa al numero 1 al mondo… - __lemiliano : RT @Palazzo_Chigi: Ti sei spinto dove nessun tennista italiano era mai arrivato. Complimenti Matteo e grazie per le emozioni che hai regala… - GHORM20 : RT @PamelaFerrara: Un gigante nello sport e nella vita: prima ancora di scendere in campo, #Berrettini ha già scritto la storia del tennis… -