Martello Matteo sulla pelle di Nole | il valore aver giocato alla pari

(Di domenica 11 luglio 2021) Quando alle porte dell'Olimpo,strada per entrare nel mito, incontri una divinità come Novak Djokovic è inevitabile che tu debba cedere il passo.Berrettini giocava per diventare il primo ...

...potuto constatare come il n.1 del mondo sia stato attentissimo ad evitare il diritto del, ... La sconfitta di oggi insegna ancora qualcosa: dice cheè pronto a sollevare lui il trofeo di ...Hai questo tennis, incredibile, potente, un vero, ho i segni sulla pelle'. Lo ha detto il campione di Wimbledon, Novak Djokovic dopo il successo suBerrettini in quattro set. 'Vincere ..."Oggi è stata più di una battaglia. Congratulazioni a Matteo, oggi una partita dura. Non è bello perdere in finale, ma sono sicuro che hai una carriera dava ...Durante la premiazione di Wimbledon, Novak Djokovic ha esaltato il suo avversario Matteo Berrettini che lo ha costretto a giocare un tennis sontuoso ...