Mancini e Vialli | l’abbraccio dopo il trionfo – Video

Advertising

chetempochefa : Questi Europei non potevano che concludersi con l’abbraccio più bello: quello tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini… - rtl1025 : ? Meraviglioso l'abbraccio tra Roberto #Mancini e Gianluca #Vialli ?????? #Euro2020Final #ItaliaInghilterra #ItaEng - Adnkronos : Italia campione d’Europa, l’abbraccio tra #Mancini e #Vialli #ItsComingRome - Gaetano_Cala : RT @SkySport: Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini #Vialli https… - a_vindqvist : RT @serafinisophiaa: l’abbraccio tra mancini e vialli resterà indimenticabile #ItaliaInghilterra #ITSCOMINGTOROME #Euro2020Final https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Vialli

L'abbraccio tra Robertoe Lucatra gioia e commozione dopo il trionfo dell'Italia a Euro 2020. Il ct e, legatissimi in campo e fuori, colgono un successo straordinario a Wembley, dove da calciatori ...Robertosi gode il trionfo a Euro 2020 dopo aver battuto ai calci di rigore l'Inghilterra. '... A fine gara ha abbracciato Gianluca, in lacrime. 'Con lui c'è un'amicizia che va al di la ...Sport - Euforico il ct: 'Abbiamo dominato, sono contento per i ragazzi e per tutti gli italiani. La rivincita mia e di Vialli a Wembley? Si è chiuso un cerchio...'. Chiellini: 'Si avvertiva nell'aria ...Gli azzurri hanno battuto l'Inghilterra 4-3 ai calci di rigore. Esulta il ct con l'amico di sempre Vialli. A Londra è caccia agli italiani ...