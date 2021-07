Lockdown illegittimo: nessuna sanzione (Di domenica 11 luglio 2021) Annamaria Villafrate - Nuova pronuncia sui Dpcm Covid. Il tribunale di Pisa ha assolto dal reato d'inosservanza di un provvedimento d'autorità due cittadini che hanno circolato durante il Lockdown perché i Dpcm erano illegittimi. Leggi su studiocataldi (Di domenica 11 luglio 2021) Annamaria Villafrate - Nuova pronuncia sui Dpcm Covid. Il tribunale di Pisa ha assolto dal reato d'inosservanza di un provvedimento d'autorità due cittadini che hanno circolato durante ilperché i Dpcm erano illegittimi.

ansia_tw : Nuova pronuncia sui Dpcm Covid. Il tribunale di Pisa ha assolto dal reato d'inosservanza di un provvedimento d'auto… - moneypuntoit : ?? Lockdown illegittimo: secondo un giudice si possono annullare le multe ?? - lavocecattolica : Lockdown illegittimo: nessuna sanzione - - annalisa776 : RT @GiuliaTamagnin1: ...per cui le prossime eventuali 'chiusure' fatevele per voi (perenni, please) @robersperanza e badroni, perché per l… - MDX_0x0 : RT @GiuliaTamagnin1: @GuidoDeMartini DIREI CHE È ORA PASSATA Sentenza Tribunale #Pisa e video @AlessandroFusi9 è TUTTO illegittimo, basta!… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown illegittimo Il giudice di pace toglie la multa al cittadino in giro durante il lockdown: 'Casa piccola, poteva muoversi' Rilevando un vizio di legittimità del DPCM 8/3/2020, il giudice di pace ha quindi accolto il ricorso del cittadino ritenendo illegittimo il verbale condannando l'ente a restituire al cittadino la ...

