LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Vincenzo Nibali va all’attacco sul Port d’Envalira! (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Guerreiro chiude su Nibali Portandosi dietro altri dieci corridori e ora ci prova Quintana. Ma non lasciano spazio neanche a lui. 16.40 ATTACCA Vincenzo Nibali! 16.39 Poels prova un allungo a 2,5 chilometri dalla vetta, ma il gruppo non gli lascia spazio. Pare brillante Nibali. 16.38 Il gruppo maglia gialla, ora, è in fila indiana. Il loro distacco dai primi è di 6’40”. 16.36 Il gruppo maglia gialla va a 35 km/h ora, su un tratto in cui la salita ha pendenze molto dolci.. 16.33 Ora Nibali mette la squadra in ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.41 Guerreiro chiude suandosi dietro altri dieci corridori e ora ci prova Quintana. Ma non lasciano spazio neanche a lui. 16.40 ATTACCA! 16.39 Poels prova un allungo a 2,5 chilometri dalla vetta, ma il gruppo non gli lascia spazio. Pare brillante. 16.38 Il gruppo maglia gialla, ora, è in fila indiana. Il loro distacco dai primi è di 6’40”. 16.36 Il gruppo maglia gialla va a 35 km/h ora, su un tratto in cui la salita ha pendenze molto dolci.. 16.33 Oramette la squadra in ...

