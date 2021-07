Le star alla finale di Wimbledon 2021 (Di domenica 11 luglio 2021) L’ultimo atto di Wimbledon 2021 giocato tra l’italiano Matteo Berrettini e il serbo Novak Djokovic ha attratto tante celebrities come di consueto. Oltre a star del tennis del passato, si sono raccolte sugli spalti nel rispetto delle norme anti-covid divi del cinema e della musica. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 luglio 2021) L’ultimo atto di Wimbledon 2021 giocato tra l’italiano Matteo Berrettini e il serbo Novak Djokovic ha attratto tante celebrities come di consueto. Oltre a star del tennis del passato, si sono raccolte sugli spalti nel rispetto delle norme anti-covid divi del cinema e della musica.

Ultime Notizie dalla rete : star alla Pagelle Wimbledon: Djokovic 9, Berrettini 6.5. Troppo forte il serbo che 'vede' il Grande Slam La chiave di tutto è il servizio, ma nella parte finale del set Matteo ha dimostrato anche di star ... ma qui Nole conferma il nervosismo di inizio partita, concede due palle break e alla seconda ...

Rachele Risaliti, fidanzata di Castrovilli/ Miss Italia 2016 ha annullato le vacanze? ... il suo cammino a Euro2020 La sua capacità di conquistare una star del calcio come Castrovilli non ... Un rapporto solidificatosi ulteriormente anche durante il lockdown dovuto alla pandemia di ...

Le star alla finale di Wimbledon 2021 Vanity Fair.it

