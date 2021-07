La previsione maliziosa di Salvini | ' Conte cercherà di mandare a casa Draghi ma non ci riuscirà'

(Di domenica 11 luglio 2021) Ora il giochino didiventa via via più sfacciato: fare patti con l'estrema destra liberticida in europa, votare nel parlamento europeo con li euroscettici e con coloro che mettono in ...

Advertising

ICusmai : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : previsione maliziosa

Globalist.it

Ora il giochino di Salvini diventa via via più sfacciato: fare patti con l'estrema destra liberticida in europa, votare nel parlamento europeo con li euroscettici e con coloro che mettono in ...... anzi qualcuno, manca nell'ufficialità definitiva riguardante ladel Covid Hub a ... Siamo certi non corrisponda al vero la versionedi qualche solito malpensante che ritiene, invece,...Il leader della Lega continua con il doppio gioco di essere alleato dell'estrema destra xenofoba e omofoba in Europa ma fare il finto europeista per ingraziarsi il premier in Italia ...L'oroscopo del 6 luglio è pronto a svelare un martedì denso di colpi di scena e situazioni inattese. Alcuni segni potranno contare sull'aiuto delle stelle per ciò che concerne l'amore, mentre altri si ...