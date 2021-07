Italia-Inghilterra, Mancini: “Spero di togliermi questa soddisfazione…” (Di domenica 11 luglio 2021) Loro sono forti e giocano in casa. Ma l’Italia è pronta per tentare l’impresa. Nella conferenza stampa del pre-partita di Italia-Inghilterra, Roberto Mancini si è sbottonato sulle possibilità di vittoria di Euro 2020. Italia-Inghilterra, Mancini: “L’Inghilterra è forte…” Ecco le parole in conferenza stampa di Roberto Mancini: “Con la Turchia era la prima ed era una gara difficile, la finale è diversa. Non sono agitato, domani lo sarò magari. Braveheart? La pagina del giornale è simpatica. Al netto di questo dovremo solo giocare la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 luglio 2021) Loro sono forti e giocano in casa. Ma l’è pronta per tentare l’impresa. Nella conferenza stampa del pre-partita di, Robertosi è sbottonato sulle possibilità di vittoria di Euro 2020.: “L’è forte…” Ecco le parole in conferenza stampa di Roberto: “Con la Turchia era la prima ed era una gara difficile, la finale è diversa. Non sono agitato, domani lo sarò magari. Braveheart? La pagina del giornale è simpatica. Al netto di questo dovremo solo giocare la ...

Advertising

antoguerrera : Il giornale indipendentista scozzese The National che tifa Italia. “Mancini, sei la nostra ultima speranza” Con… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : ?? 'Andiamo a cantare l'inno ancora a Wembley' ? ??? ITALIA ?? INGHILTERRA ?? EURO 2020 - LA FINALE ??? Domenica 11 lugl… - PerinVeronica : RT @fallingptn: DOMANI SERA ITALIA INGHILTERRA QUINDI METTIAMO IL GATTO MAGICO PER FAR VINCERE L’ITALIA - roberto_onano : RT @Capezzone: +Su @LaVeritaWeb+ Oggi durante Djokovic-Berrettini e prima di Inghilterra-Italia, nell’aula bunker virtuale di Zoom, assembl… -