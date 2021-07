Il giornalista inglese: «Tifo Italia per amore e per la Brexit, ma con la maglia di Bobby Moore addosso» (Di domenica 11 luglio 2021) Vestirò la maglia di Bobby Moore, ma sto per sposare un’Italiana. Ma non è tutto. La partita si annuncia come uno scontro tra due narrative, una segnata dall’ipocrisia e l’altra dalla sincerità. Che la vittoria inglese possa essere impastata dalla narrativa della Brexit mi è insopportabile Leggi su corriere (Di domenica 11 luglio 2021) Vestirò ladi, ma sto per sposare un’na. Ma non è tutto. La partita si annuncia come uno scontro tra due narrative, una segnata dall’ipocrisia e l’altra dalla sincerità. Che la vittoriapossa essere impastata dalla narrativa dellami è insopportabile

