FIFA 22: Disponibili i Pre Order su Amazon (Di domenica 11 luglio 2021) Il leader mondiale dell'e-commerce Amazon.it ha da poco reso Disponibili i pre Order del nuovo simulatore calcistico FIFA 22 atteso per il 1° Ottobre. Ricordiamo che nella giornata EA Sports ha divulgato importanti notizie riguardanti l'introduzione della Hypermotion Technology e delle inedite carte Heroes. Di seguito riportiamo l'elenco completo: Playstation 5 – Standard Edition Xbox Series XS – Standard Edition PlayStation 4 – Standard Edition Xbox One – Standar Edition PC – Standard Edition Nintendo Switch – Legacy Edition FIFA 22 è atteso per il prossimo mese di Settembre su PlayStation ...

