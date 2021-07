Europa Verde, il monito di Luca Mercalli al congresso fondativo: “Occhio ai lupi travestiti da agnelli col vello verde solo perché di moda” (Di domenica 11 luglio 2021) “Non dobbiamo sprecare questa occasione, è cresciuta la sensibilità dei cittadini ai temi ambientali. c’è grande aspettativa da parte dei cittadini per collocare il proprio voto laddove ci sia veramente una svolta ecologista”. Così il climatologo Luca Mercalli in un breve intervento al congresso fondativo di Europa verde: “”Vedo molto bene l’alleanza europea, permettetemi però di chiedere credibilità, che si fonda sulla scienza, ci vuole una rappresentanza solida di giovani con curricula variegati e moderni, attingiamo a questa risorsa per costruire un dialogo interno che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) “Non dobbiamo sprecare questa occasione, è cresciuta la sensibilità dei cittadini ai temi ambientali. c’è grande aspettativa da parte dei cittadini per collocare il proprio voto laddove ci sia veramente una svolta ecologista”. Così il climatologoin un breve intervento aldi: “”Vedo molto bene l’alleanza europea, permettetemi però di chiedere credibilità, che si fonda sulla scienza, ci vuole una rappresentanza solida di giovani con curricula variegati e moderni, attingiamo a questa risorsa per costruire un dialogo interno che ...

