Deceduto l’uomo caduto sulla ferrata (Di domenica 11 luglio 2021) E Oberst Gressel (non si trattava della ferrata Senza Confini come detto in un primo tempo) a Passo di Monte Croce Carnico. Si tratta di Giovanni Cattaino, medico di Tolmezzo, del 1955, notissimo nel mondo dell’arrampicata regionale per aver attrezzato molte falesie in Carnia e per il blog Calcarea, molto seguito dagli addetti ai lavori. Cattaino era molto conosciuto anche fuori regione. l’uomo era in compagnia di un’amica ed aveva appena concluso la ferrata, a quota 1640 metri, quindi si era slegato dal cavo di sicurezza, quando è scivolato dopo aver perso aderenza dal suolo a causa della pioggia precipitando trenta metri più sotto. ... Leggi su udine20 (Di domenica 11 luglio 2021) E Oberst Gressel (non si trattava dellaSenza Confini come detto in un primo tempo) a Passo di Monte Croce Carnico. Si tratta di Giovanni Cattaino, medico di Tolmezzo, del 1955, notissimo nel mondo dell’arrampicata regionale per aver attrezzato molte falesie in Carnia e per il blog Calcarea, molto seguito dagli addetti ai lavori. Cattaino era molto conosciuto anche fuori regione.era in compagnia di un’amica ed aveva appena concluso la, a quota 1640 metri, quindi si era slegato dal cavo di sicurezza, quando è scivolato dopo aver perso aderenza dal suolo a causa della pioggia precipitando trenta metri più sotto. ...

