Cybersecurity | da ToothPic 8 regole d' oro per un' estate sicura 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 luglio 2021) (Adnkronos) - "L'può essere un momento ideale per gli hacker che approfittando delle distrazioni degli utenti possono accedere ad account e dispositivi o rubare dati e informazioni tramite phishing. La sicurezza degli utenti e delle aziende è il nostro obiettivo" sottolineano i quattro fondatori di, ricercatori e professori del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino. "In particolare - spiegano - l'unicità tecnologica della nostra startup aumenta il livello di sicurezza del procedimento identificativo senza conseguenze sull'usabilità, ad esempio per quanto riguarda l'accesso a servizi di Home Banking". ...