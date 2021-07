Covid in Campania | stabile il tasso di positività | oggi zero decessi

Advertising

Agenzia_Ansa : Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (11 luglio 2021) Ecco l’aggiornament… - sudreporter : #Covid_19 in #Campania: nessun morto nelle ultime 24 ore - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino della Campania: 169 positivi e nessun deceduto - TV7Benevento : Covid. In Campania tasso contagi stabile, nessun decesso... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

... dato invariato rispetto a ieri, mentre quelli nei repartiordinari sono 1.134, 13 in meno ... le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (250), la Sicilia (183), la(...... 1.134 sono ricoverati invece con sintomi nei reparti( - 13 rispetto a sabato) e 161 sono i ... si segnalano i 250 casi in Lombardia in 24 ore, 213 in Friuli Venezia Giulia , 169, 125 ...Roma, 11 luglio 2021 – In lieve discesa la curva dei contagi, nelle ultime 24 ore sono state 169 le persone contagiate, 41 in meno rispetto ai 210 di ieri. Nessun deceduto in tutta la Campania. Il tas ...Covid in Italia, il bollettino di domenica 11 luglio 2021 ... A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (250), la Sicilia (183), la Campania (169) e il ...