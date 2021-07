Covid: altri 31.000 contagi in Gb, ma morti calano a 26 (Di domenica 11 luglio 2021) Restano sopra quota 30.000 (31.772 per l'esattezza), ma calano leggermente rispetto agli oltre 32.000 di ieri, i casi di Covid censiti nel Regno Unito e alimentati ormai sull'isola al 99% dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 luglio 2021) Restano sopra quota 30.000 (31.772 per l'esattezza), maleggermente rispetto agli oltre 32.000 di ieri, i casi dicensiti nel Regno Unito e alimentati ormai sull'isola al 99% dalla ...

