Che cosa succede davvero in Credem (Di domenica 11 luglio 2021) Credem: strategie e tensioni. L’articolo di Emanuela Rossi Credem guarda al futuro: procede a grandi passi l’incorporazione di Caricento, approvata dall’assemblea di pochi giorni fa, e dà ancora maggiore spazio alla digitalizzazione dei servizi alla clientela. Intanto però i sindacati di settore si oppongono ai contratti che vengono sottoposti ai dipendenti del gruppo e riguardo all’operazione con Caricento contestano il fatto che non vengano mantenute alcune voci retributive dei bancari provenienti dall’istituto centese. IL PIANO DIGITALE DI Credem Il Credito Emiliano, come si diceva, mira a una sempre maggiore modernizzazione ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021): strategie e tensioni. L’articolo di Emanuela Rossiguarda al futuro: procede a grandi passi l’incorporazione di Caricento, approvata dall’assemblea di pochi giorni fa, e dà ancora maggiore spazio alla digitalizzazione dei servizi alla clientela. Intanto però i sindacati di settore si oppongono ai contratti che vengono sottoposti ai dipendenti del gruppo e riguardo all’operazione con Caricento contestano il fatto che non vengano mantenute alcune voci retributive dei bancari provenienti dall’istituto centese. IL PIANO DIGITALE DIIl Credito Emiliano, come si diceva, mira a una sempre maggiore modernizzazione ...

Advertising

disinformatico : Scusate, @Agenzia_Italia , ma non sarebbe il caso di far scrivere gli articoli a qualcuno che sappia vagamente di c… - ilfoglio_it : Cosa tiene insieme Wembley, il gran Berrettini, la giustizia, Draghi e le nomine Rai? Forse nulla. O forse qualcosa… - MinisteroSalute : ??Trasfusioni e malattie non vanno in vacanza. Prima di partire ricorda che c'è una cosa molto importante da fare:… - Ale__Simonetti : RT @louisvluve: mi da fastidio quando fanno “le tette piccole sono più eleganti” come se fosse colpa mia se vengo sessualizzata a prescinde… - BordissimaR : @cris_cersei 60% cosa?? Ma figurati, che dato farlocco..sono ben sotto quella cifra, ma di molto! -