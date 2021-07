Calciomercato Inter | pronto il regalo a Inzaghi | è quello che voleva!

Advertising

Inter : ???? | GRAZIE! Il Club ringrazia il giocatore per la stagione trascorsa insieme, culminata con la conquista dello Sc… - MarcoBovicelli : #Inter, dirigenza (#RuiCosta) del #Benfica a Milano per chiudere #JoaoMario: incontro a pranzo con l’agente del gio… - DiMarzio : #Calciomercato | #Benfica, la dirigenza pronta a trattare con l'#Inter - Dalla_SerieA : Calciomercato Inter: Joao Mario va al Benfica. Spunta Ahmedhodzic - - calciomercatoit : ??#Inter, #Marotta segue #Ahmedhodzic: difensore accostato anche a #Milan, #Napoli e #Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Corriere dello Sport

... FEDELE NON TERREBBE INSIGNE In casa Napoli le situazioni dida affrontare per la ... ricordiamo infine che su Insigne rimane vigile l'attenzione dell'NEWS, UNO SMACCO ALL'Il Milan sta completando un'ottima operazione diper migliorare il proprio reparto offensivo con l'arrivo di Olivier Giroud dal Chelsea. Il ...Calciomercato Inter: per rinforzare la difesa, Marotta starebbero guardando in Svezia. Nel mirino il giovane Ahmedhodzic In entrata, come ormai già chiaro, la priorità è legata agli esterni. In primis ...Nainggolan e non solo: un altro esubero dell'Inter potrebbe andare via risolvendo il contratto in essere. Ecco tutti i dettagli ...