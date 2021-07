Atp Bastad 2021: programma, orari e ordine di gioco di lunedì 12 luglio con Cecchinato (Di domenica 11 luglio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di lunedì 12 luglio del torneo Atp di Bastad 2021. Si disputeranno sia i match dell’ultimo turno di qualificazione che alcuni incontro di primo turno. Saranno due gli azzurri impegnati, vale a dire Thomas Fabbiano (a caccia del main draw) e Marco Cecchinato (a caccia del secondo turno). Di seguito l’ordine di gioco: CENTRE COURT Dalle 11:00 – Rinderknech vs Fabbiano (qualificazioni) Non prima delle 13:00 – Hanfmann vs Monteiro A seguire – (5) ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Il, glie l’didella giornata di12del torneo Atp di. Si disputeranno sia i match dell’ultimo turno di qualificazione che alcuni incontro di primo turno. Saranno due gli azzurri impegnati, vale a dire Thomas Fabbiano (a caccia del main draw) e Marco(a caccia del secondo turno). Di seguito l’di: CENTRE COURT Dalle 11:00 – Rinderknech vs Fabbiano (qualificazioni) Non prima delle 13:00 – Hanfmann vs Monteiro A seguire – (5) ...

