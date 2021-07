Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 luglio 2021)DEL 10 LUGLIOORE 12.20 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO PERMANGONO RALLENTAMENTI PER CHI PROCEDE SULLA A 1NAPOLI ALTEZZA INNESTO CON LA DIRAMAZIONESUD IN DIREZIONE DI NAPOLI PASSIAMO SULL A 12TARQUINIA LUNGHE CODE PER CANTIERI ATTIVI ALTEZZA USCITA CIVITAVECCHIA SUD IN DIREZIONE DI TARQUINIA AL MOMENTO SI REGISTRANO 5 KM DI CODA IN AUMENTO RIPERCUSSIONI SULLA VIA AURELIA DA SANTA SEVERA VERSO CIVITAVECCHIA PASSIAMO SULLA PONTINA TRAFFICO ...