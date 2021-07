Venezia | G20 | accordo storico sulla riforma della tassazione globale Le tasse sulle multinazionali

Advertising

Anche il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, parlando a margine dei lavori, ha dichiarato: 'Nessuno al tavolo delha espresso una sua opposizione a questa proposta di ...Anche il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, parlando a margine dei lavori, ha dichiarato: 'Nessuno al tavolo delha espresso una sua opposizione a questa proposta di ...Durante una riunione che si è tenuta sabato a Venezia, i ministri delle Finanze dei paesi del G20 – gruppo che riunisce alcuni degli stati più ricchi del ...Anche le multinazionali piangeranno per le tasse che dovranno pagare nei paesi in cui producono i loro profitti. E non solo, come oggo accade, ...