Vaccino Moderna | un quarto di dose sufficiente per immunizzare Lo studio su Nature | ' Possibile soluzione a carenza farmaci'

Prunatime : ma la vogliamo far finita con questa storia o ancora no? - g_zerbato : RT @Marcell77640487: Ma ora che Pfizer e ModeRNA hanno aggiornato il bugiardino e riconosciuto l' irrilevante effetto avverso delle miocard… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Vaccino, modificato il bugiardino di Pfizer e Moderna: tra gli effetti collaterali anche dolori al petto e palpitazion… - DOCTORWHO71 : Piena approvazione dei vaccini sempre più vicina. Ciò significa che la FDA deciderà sulla piena approvazione del va… - ciccionocera00s : RT @Davidecrazia: 'Mi sono fatto il Pfizer ma alcuni dicono che se poi scopo con chi si è fatto Moderna le probabilità di avere una miocard… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Moderna

, lo studio su Nature Lo scrive in un articolo che riporta i risultati della ricerca, sottolineando come questa scoperta potrebbe aiutare a far fronte alla grave carenza mondiale di ...... per conto del Commissariato per l'Emergenza Sanitaria, circa 400mila dosi tra(375.100) eAstrazeneca (4.200). A Pescara , SDA ha consegnato nella mattinata di oggi, sabato ...Prosegue l'impegno di Poste Italiane nella distribuzione dei vaccini in tutta Italia. In questi giorni, 30 furgoni speciali della flotta di SDA Express Courier sono in consegna su tutto il territorio ...Secondo i test effettuati su 35 persone, le due inoculazioni ciascuna con solo un quarto della dose standard del vaccino Moderna hanno dato origine a anticorpi protettivi di lunga durata e cellule T ...