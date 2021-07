Un nuovo studio ci racconta come nascono i sogni lucidi (Di sabato 10 luglio 2021) La fase del sonno più profonda, REM, in alcuni casi può creare la consapevolezza che si sta sognando, il cosiddetto sogno lucido Esiste una vasta gamma bibliografica che si interroga sulla funzione del sogno nella natura umana. Non è questa la sede per sfogliare gli studi effettuati, ma basta sottolineare che nella maggior parte dei L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 10 luglio 2021) La fase del sonno più profonda, REM, in alcuni casi può creare la consapevolezza che si sta sognando, il cosiddetto sogno lucido Esiste una vasta gamma bibliografica che si interroga sulla funzione del sogno nella natura umana. Non è questa la sede per sfogliare gli studi effettuati, ma basta sottolineare che nella maggior parte dei L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

beppe_grillo : Qualche settimana fa avevamo parlato della comunità dei nomadi digitali di Madeira, un villaggio per chi vuole lavo… - not19_forever : RT @spank75: Nuovo studio in arrivo. 'Se rutti è segnale inequivocabile che hai digerito' - antbar12 : RT @spank75: Nuovo studio in arrivo. 'Se rutti è segnale inequivocabile che hai digerito' - mattiasanna77 : RT @spank75: Nuovo studio in arrivo. 'Se rutti è segnale inequivocabile che hai digerito' - nando_finizio : RT @spank75: Nuovo studio in arrivo. 'Se rutti è segnale inequivocabile che hai digerito' -