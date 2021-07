Ultime Notizie Roma del 10-07-2021 ore 11 | 10

(Di sabato 10 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazione per ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi in studio focolai di covid tra i giovani Aumentano i casi in 11 regioni in una sola settimana nell’ultimo bollettino 25 le vittime in 24 ore tasso di positività lo 0 7% aumenta la circolazione della variante Delta secondo il Ministero della Salute ha il vaccino anti covid efficace nel 80% dei casi e protegge dagli effetti più gravi per tutte le fasce d’età nel 100% dei casi il ciclo completo dei quattro bacini già provati rimane protettivo nei confronti di tutte le varianti più rischiose Secondo i dati Istat sulla situazione del paese reddito del 2020 delle sei ridotto del 2 ...

Coronavirus, in #Italia #oggi altri 1.390 casi e 25 vittime, tasso di positività allo 0,7%. Catalogna, tornano restrizioni: discoteche chiuse nel weekend, eventi solo per vaccinati

In Scozia fanno il tifo per l' Italia . L'attesa per la finale di Wembley con l'Inghilterra cresce e nel Regno Unito c'è chi non sosterrà la Nazionale della Regina. Il giornale indipendentista ...Nella regione della Catalogna , in Spagna , da oggi tornano in vigore alcune delle restrizioni contro il Covid - 19 come risposta alla clamorosa risalita dei contagi da variante Delta . Discoteche e ...La Russia ha registrato 25.082 casi di Covid-19 e 752 decessi nelle ultime 24 ore, il numero più alto finora raggiunto dall'inizio ...Tommaso Zorzi ha deciso di prendere un periodo di pausa dai suoi impegni lavorativi. Ha avuto un anno abbastanza movimentato, dopo la vittoria del ...