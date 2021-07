Turisti e tifosi: così la variante delta sta dilagando in Europa (Di sabato 10 luglio 2021) Non ci sono i morti e i ricoveri della terza ondata. Ma al momento tutto fa pensare che siamo di fronte al'inizio della quarta ondata dagli esiti imprevedibili. Turismo e calcio I casi di infezione ... Leggi su globalist (Di sabato 10 luglio 2021) Non ci sono i morti e i ricoveri della terza ondata. Ma al momento tutto fa pensare che siamo di fronte al'inizio della quarta ondata dagli esiti imprevedibili. Turismo e calcio I casi di infezione ...

