Tour de France 2021 | Michael Woods | “Farò il massimo per tenere la maglia a pois e proverò anche a vincere una tappa”

Michael Woods si è inserito nella fuga giusta, nell'odierna quattordicesima tappa del Tour de France 2021, la Carcassonne – Quillan, e ha fatto incetta di punti sui GPM di giornata. Il canadese, così, è riuscito a colmare il gap che lo separava da Nairo Quintana, ormai ex leader della graduatoria degli scalatori, e a sfilare la maglia a pois al fuoriclasse colombiano dell'Arkea-Samsic. Woods, ad ogni modo, ha vinto la battaglia, ma non la guerra. Il canadese e Quintana, infatti, ora sono chiamati a darsi battaglia sui Pirenei per quella ...

